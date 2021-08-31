طقس الثلاثاء .. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية على سهول المحيط الأطلسي الشمالية، وسحب ركامية شيئا ما غير مستقرة فوق المنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس المتوسط، مع حتمال نزول قطرات مطرية ورعد.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بالجنوب، والجنوب-الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، مع هبوب زوابع رملية محلية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و31 درجة بالجنوب-الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و20 درجة بمرتفعات الأطلس والسهول الغربية للأطلس والمناطق الوسطي والسايس وسوس وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و26 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 37 و44 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 31 و37 درجة بالمنطقة الشرقية وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية والسهول الداخلية المتواجدة غرب مرتفعات الأطلسن وما بين 24 و31 درجة بباقي أرجاء البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان ما بين رأس سبارتيل ويوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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