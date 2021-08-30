المغربي يونس عبد الحميد أحسن لاعب في مباراة ريمس أمام باريس سان جيرمان

هبة بريس

تحصل الدولي المغربي يونس عبد الحميد لاعب نادي سطاد ريمس الفرنسي لكرة القدم، على جائزة أفضل لاعب في فريقه خلال المباراة أمام باريس سان جيرمان، والتي جرت نهاية الأسبوع برسم الجولة الرابعة من بطولة الليغ 1 الفرنسية للموسم الرياضي 2021-2022.

وجاء هذا التتويج، لكونه نال نقطة (7,6) الأحسن في تشكيلة ريمس التي خاض بها أوسكار غارسيا مدرب الفريق اللقاء، الذي انتهى بالهزيمة أمام الفريق الأول للعاصمة الفرنسية باريس بنتيجة هدفين نظيفين، وذلك نظير الأداء الذي قدمه.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6