الصحة العالمية: كورونا سيحصد آلاف الأوروبيين

هبة بريس - وكالات

أعربت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، عن خشيتها من أن يودي فيروس كورونا، بحياة 236 ألف شخص آخر في أوروبا بحلول الأول من ديسمبر المقبل.

وأضافت المنظمة أنها قلقة حيال ركود معدّلات التطعيم والعدد المنخفض للملقّحين في الدول الأفقر.

من جانبه، قال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه للصحافيين إن عدد الوفيات ارتفع بنسبة 11% في المنطقة الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن توقعات يمكن الوثوق بها أشارت إلى احتمال وفاة 236 ألف شخص في أوروبا بحلول الأول من ديسمبر، مضيفاً أن “الركود في تلقي اللقاحات في منطقتنا يمثّل مصدر قلق جديا”.

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