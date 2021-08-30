الصحة العالمية: عدد الإصابات بـ"كورونا" يرتفع مجددا في أوروبا بعد تراجعه لعشرة أسابيع
الصورة من الارشيف

الصحة العالمية: كورونا سيحصد آلاف الأوروبيين

2021-08-30 / 12:42 مساءً
3
هبة بريس - وكالات

أعربت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، عن خشيتها من أن يودي فيروس كورونا، بحياة 236 ألف شخص آخر في أوروبا بحلول الأول من ديسمبر المقبل.

وأضافت المنظمة أنها قلقة حيال ركود معدّلات التطعيم والعدد المنخفض للملقّحين في الدول الأفقر.

من جانبه، قال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه للصحافيين إن عدد الوفيات ارتفع بنسبة 11% في المنطقة الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن توقعات يمكن الوثوق بها أشارت إلى احتمال وفاة 236 ألف شخص في أوروبا بحلول الأول من ديسمبر، مضيفاً أن “الركود في تلقي اللقاحات في منطقتنا يمثّل مصدر قلق جديا”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ماكرون: الحوار مع طالبان لا يعني “اعترافا” بهم

ماكرون: الحوار مع طالبان لا يعني “اعترافا” بهم

2021-08-30 / 10:43 صباحًا
Photo of موريتانيا.. سقوط 20 منزلا جنوب غربي البلاد بسبب العواصف

موريتانيا.. سقوط 20 منزلا جنوب غربي البلاد بسبب العواصف

2021-08-29 / 10:59 مساءً
Photo of البرازيل.. خلال 10 أيام مواطن يتطعم بـ 5 جرعات من 3 أنواع مختلفة من لقاحات كورونا

البرازيل.. خلال 10 أيام مواطن يتطعم بـ 5 جرعات…

2021-08-29 / 10:17 مساءً
Photo of توقيف مرشح سابق للرئاسة التونسية بالجزائر

توقيف مرشح سابق للرئاسة التونسية بالجزائر

2021-08-29 / 7:33 مساءً
Photo of بلينكن : 300 مواطن أمريكي لا يزالون ينتظرون إجلاءهم من كابول

بلينكن : 300 مواطن أمريكي لا يزالون ينتظرون إجلاءهم…

2021-08-29 / 6:29 مساءً
Photo of المجلس الدستوري الجزائري: قطع العلاقات مع المغرب قرار “حكيم”

المجلس الدستوري الجزائري: قطع العلاقات مع المغرب قرار “حكيم”

2021-08-29 / 5:01 مساءً
Photo of كورونا في العالم… 8734 وفاة إضافية و535,547 إصابة جديدة في 24 ساعة

كورونا في العالم… 8734 وفاة إضافية و535,547 إصابة جديدة…

2021-08-29 / 3:36 مساءً
Photo of بعملية سرية.. الشرطة تقبض على 33 مشتبها بالتحرش الجنسي بإسرائيل

بعملية سرية.. الشرطة تقبض على 33 مشتبها بالتحرش الجنسي…

2021-08-29 / 3:03 مساءً
Photo of الإعلام الإسرائيلي يتوقع وصول سفير البحرين خلال أيام

الإعلام الإسرائيلي يتوقع وصول سفير البحرين خلال أيام

2021-08-29 / 2:20 مساءً
Photo of أقوى إعصار منذ 150 عاما يقترب من لويزيانا الأمريكية

أقوى إعصار منذ 150 عاما يقترب من لويزيانا الأمريكية

2021-08-29 / 1:35 مساءً

‫3 تعليقات

  1. إن الاحصائيات التي قامت بها الصحة العالمية اليوم جد متخوفة من ان يؤدي كوفيد 19 بحاةاكثر ماتتصورون خلال بداية ديسمبر نطلب السلامة يارب والحد منه.

  2. ألاحظ هذآ الرقم جد مقلق حيال ركود معدلات ومعطيات لتطعيم وهذا راجع الحديد المنخفض من الملقحين في الدول الفقيرة والهشة .

  3. هذه المؤشرات لاتطمين لذا يجب على كل واحد منا ان يلقح حتى يعم التلقيح للجميع على صعيد العالم إذا كنا فعلا نريد الرجوع الى حياتنا الطبيعية بدون مشاكل وتعود الحياة الاقتصادية كما كانت في البداية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق