“ضيعتي وقتي”.. لمجرد و رشيد الوالي و البشير عبدو يشوقون جمهورهم
أعرب النجم المغربي سعد المجرد، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، عن فرحته الكبيرة بسبب اقتراب موعد إصدار جديد والده الفني.
أغنية “ضيعتي وقتي”، هي من كلمات و ألحان و توزيع جلال الحمداوي، إنتاج سعد لمجرد، فيما تكلف بإخراج الفيديو كليب الفنان رشيد الوالي.
و في هذا الصدد كتب المجرد عبر نفس المنصة:”فرحتي كبيرة بقرب صدور أغنيتك بابا حبيبي “ضيعتي وقتي”، هذا العمل الذي هو من إخراج الصديق و الأخ الفنان المغربي الكبير رشيد الوالي، و من ألحان و كلمات و توزيع الأستاذ جلال الحمداوي”.
و كذلك الوالي قال :”أنا أول واحد كنعشق صوتو…. وليوم ضيعتي وقتي جات فوقتها …شحال من واحد كتتسنا منو الخير ويتبدل للأحسن، ولكن هو اللي فراسو فراسو ..وغير كيضيع وقتك، فهمتوني واقيلة” .
و بدوره الفنان البشير عبدو حرص على نشر برومو الأغنية مرفوقا بالتعليق التالي :”ترقبوا أحبائي الكرام جديدي في الأغنية المغربية أتمنى أن يروقكم”.