رفاق منيب بخريبكة يعلقون حملتهم الإنتخابية حدادا على ضحايا “قوارب الموت”

هبة بريس ـ خريبكة

علق رفاق منيب باقليم خريبكة حملتهم الانتخابية اليوم الاحد ، حدادا على أرواح ضحايا قوارب الموت، التي راح ضحيتها 18 شابا غرقا في عرض البحر، امس السبت، بعد انقلاب قارب للهجرة السرية.

وقال عزيز طارق وكيل اللائحة للإنتخابات التشريعية بخريبكة ان “الحزب علق حملته الإنتخابية حدادا على أرواح ضحايا قوارب الموت شأنه شأن احزاب اخرى بالمملكة .

بدوره قال عبد الواحد اللهبي وكيل اللائحة المحلية بخريبكة ” ان الحزب يعلن تضامنه مع شباب ركبوا قوارب الموت مكرهين بعدما أغلقت أبواب التنمية والعدالة الاجتماعية في أوجههم بأرضهم الأم

الى ذلك يعرف أن 18 شخصا من أبناء تادلة لقوا مصرعهم امس السبت؛ غرقا في عرض البحر، بعد انقلاب قارب مطاطي كانوا على متنه في رحلة للهجرة السرية إلى أوربا.

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