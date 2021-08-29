ردا على ممثل الجزائر.. هلال : أهل الصحراء يعيشون بسلام والقضية حسمت وأُغلقت نهائيا

2021-08-29 / 8:30 مساءً
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هبة بريس- الرباط

أكد سفير المملكة ، عمر هلال ، أنه بالنسبة للمغرب ، فإن الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية قد تم حسمه بشكل نهائي، بعد إنهاء استعمار الصحراء المغربية بالكامل من طرف اسبانيا.

واضاف هلال ردا على مداخلة ممثل الجزائر، سفيان ميموني ، في ندوة مجموعة 24 ، أن الصحراء المغربية قد عادت نهائيا إلى المغرب قائلا :” لقد أعيد إدماج الصحراء المغربية من خلال القانون الدولي ، من خلال المفاوضات ومن خلال اتفاقية مدريد ، التي أحاطت الجمعية العامة للأمم المتحدة علما بها في قرارها الصادر في ديسمبر 1975 ”.

واردف هلال أن أهل الصحراء يعيشون بسلام في هذه الأقاليم المغربية ويتمتعون بكامل حقوقهم ، كما صرحت بذلك السيدة غلا بهية نائبة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب التي شاركت في الندوة بدعوة من رئيس الجمهورية. من مجموعة C24 ، بصفتها ممثلاً منتخبًا ديمقراطيًا عن منطقة الصحراء المغربية “، أعلن السيد هلال.

وأضاف الدبلوماسي المغربي أن “السيدة غلا جاءت من انتخابات 2015 الجهوية بالصحراء المغربية. وستنظم المملكة الانتخابات المقبلة ، على المستوى الإقليمي ، في غضون 10 أيام ، بما في ذلك في الاقاليم الجنوبية حيث سيكون هناك تجديد للمسؤولين المنتخبين.

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‫3 تعليقات

  1. الصحراء مغربية وستبقى مغربية فوق جهد الكبرانات الديكتاتوريين الانقلابيين الجزائريين والجمهورية الوهمية المرتزقية البوزبالية وكل من يسترزق ويتاجر بمعانات المرتزقة المحتجزين بمخيمات الذل والإهانة عاشت جمهورية القبائل مستقلة وعاصمتها تيزي وزو

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