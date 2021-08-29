ردا على ممثل الجزائر.. هلال : أهل الصحراء يعيشون بسلام والقضية حسمت وأُغلقت نهائيا

هبة بريس- الرباط

أكد سفير المملكة ، عمر هلال ، أنه بالنسبة للمغرب ، فإن الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية قد تم حسمه بشكل نهائي، بعد إنهاء استعمار الصحراء المغربية بالكامل من طرف اسبانيا.

واضاف هلال ردا على مداخلة ممثل الجزائر، سفيان ميموني ، في ندوة مجموعة 24 ، أن الصحراء المغربية قد عادت نهائيا إلى المغرب قائلا :” لقد أعيد إدماج الصحراء المغربية من خلال القانون الدولي ، من خلال المفاوضات ومن خلال اتفاقية مدريد ، التي أحاطت الجمعية العامة للأمم المتحدة علما بها في قرارها الصادر في ديسمبر 1975 ”.

واردف هلال أن أهل الصحراء يعيشون بسلام في هذه الأقاليم المغربية ويتمتعون بكامل حقوقهم ، كما صرحت بذلك السيدة غلا بهية نائبة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب التي شاركت في الندوة بدعوة من رئيس الجمهورية. من مجموعة C24 ، بصفتها ممثلاً منتخبًا ديمقراطيًا عن منطقة الصحراء المغربية “، أعلن السيد هلال.

وأضاف الدبلوماسي المغربي أن “السيدة غلا جاءت من انتخابات 2015 الجهوية بالصحراء المغربية. وستنظم المملكة الانتخابات المقبلة ، على المستوى الإقليمي ، في غضون 10 أيام ، بما في ذلك في الاقاليم الجنوبية حيث سيكون هناك تجديد للمسؤولين المنتخبين.

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