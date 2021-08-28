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أمن جرسيف يوقف مروجا للمشروبات الكحولية

2021-08-28 / 5:49 مساءً
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هبة بريس - جرسيف

في إطار العمليات الأمنية التي دشنتها مصالح أمن المنطقة الإقليمية بجرسيف بشكل مسترسل، بهدف محاربة جميع الشوائب الأمنية بشتى تجلياتها، خاصة ترويج والاتجار في المخدرات، وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم المتورطين في قضايا إجرامية مختلفة.

أوقفت عناصر الامن زوال يوم السبت 28 غشت 2021 شخصا مبحوث عنه على الصعيد المحلي من أجل ترويج المشروبات الكحولية بموجب مذكرات بحث وطنية.

وأوضح مصدر أمني، أنه تم إيقاف المعني بالأمر و بحوزته مبالغ مالية مهمة ،للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات وحيازة وبيع الخمور ، وذلك على مستوى زنقة ديدي وسط المدينة، مشيرا إلى أن اعتقال الضنين جاء بعد عملية مراقبة وترصد.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية ، وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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