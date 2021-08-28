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المحكمة الإسرائيلية العليا: لا يحق لليهود المغاربة تعويضات الناجين من الهولوكست

2021-08-28 / 11:38 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قضت المحكمة الإسرائيلية العليا بعدم أحقية يهود المغرب في الحصول على تعويض الناجين من الهولوكست.

وأقرت المحكمة بأن “الحرمان من الحريات والقيود المفروضة على اليهود المغاربة أثناء الحرب لم تستوف الشروط المنصوص عليها في القانون”.

وقالت المحكمة إنه و”على الرغم من أن اليهود في المغرب قد يكونون عانوا من معاداة السامية خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أنهم لا يحق لهم الحصول على تعويض مثل الناجين من الهولوكوست”.

وبعد قرار المحكمة، احتج محام على أن “الدولة تميز ضحايا النظام النازي لاعتبارات تتعلق بالميزانية”.

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