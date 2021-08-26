بتنسيق مع “الديستي”.. أمن طانطان يفكك شبكة لتنظيم الهجرة السرية

هبة بريس - طانطان

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أول أمس الثلاثاء 24 غشت الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و43 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر وترويج المخدرات.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم خلال عملية أمنية بأحد أحياء مدينة طانطان، وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنظيم عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية، حيث تم ضبطهم برفقة تسعة مرشحين للهجرة غير المشروعة بمنزل بنفس الحي، وذلك قبل أن تسفر إجراءات التفتيش المنجز بداخل هذا المنزل عن حجز زورق مطاطي ونصف كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الخمسة تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع الرشحين للهجرة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

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