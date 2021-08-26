حاول سرقة وكالة بنكية.. أمن البرنوصي يوقف شخصا

هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بتنسيق وثيق مع فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، صباح أمس الأربعاء 25 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 18 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة للسرقة باستعمال الكسر من داخل وكالة بنكية.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه بارتكاب محاولة للسرقة من خلال كسر الواجهة الزجاجية لوكالة بنكية بشارع “محمد الزفزاف” بمدينة الدار البيضاء، وذلك قبل أن يسفر التدخل الفوري لدوريات الشرطة عن توقيفه بالقرب من مسرح الجريمة والعثور بحوزته على سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الظروف المحيطة بارتكاب هذه الجريمة، فيما تتواصل العمليات الأمنية من أجل تحديد هوية شريكه المفترض في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0