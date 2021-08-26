الصورة تعبيرية

حاول سرقة وكالة بنكية.. أمن البرنوصي يوقف شخصا

2021-08-26 / 3:23 مساءً
0
هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بتنسيق وثيق مع فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، صباح أمس الأربعاء 25 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 18 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة للسرقة باستعمال الكسر من داخل وكالة بنكية.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه بارتكاب محاولة للسرقة من خلال كسر الواجهة الزجاجية لوكالة بنكية بشارع “محمد الزفزاف” بمدينة الدار البيضاء، وذلك قبل أن يسفر التدخل الفوري لدوريات الشرطة عن توقيفه بالقرب من مسرح الجريمة والعثور بحوزته على سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الظروف المحيطة بارتكاب هذه الجريمة، فيما تتواصل العمليات الأمنية من أجل تحديد هوية شريكه المفترض في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بتنسيق مع “الديستي”.. أمن طانطان يفكك شبكة لتنظيم الهجرة السرية

بتنسيق مع “الديستي”.. أمن طانطان يفكك شبكة لتنظيم الهجرة…

2021-08-26 / 4:51 مساءً
Photo of الغموض يلف انتحار تلميذ ضواحي تاونات

الغموض يلف انتحار تلميذ ضواحي تاونات

2021-08-26 / 12:21 مساءً
Photo of وسائل اعلام عبرية: “ضحية مطعم طنجة سيدفن في إسرائيل”

وسائل اعلام عبرية: “ضحية مطعم طنجة سيدفن في إسرائيل”

2021-08-26 / 11:46 صباحًا
Photo of حاول الدخول للميناء بالقوة.. أمن العرائش يشهر سلاحه لتوقيف شخص

حاول الدخول للميناء بالقوة.. أمن العرائش يشهر سلاحه لتوقيف…

2021-08-26 / 10:34 صباحًا
Photo of مضطرب عقلياً طلب العمل بالمطعم…الأمن يكشف تفاصيل جريمة طنجة

مضطرب عقلياً طلب العمل بالمطعم…الأمن يكشف تفاصيل جريمة طنجة

2021-08-25 / 9:40 مساءً
Photo of اختطاف فتاة ببرشيد ينتهي برمي نفسها من سيارة بأحد السوالم

اختطاف فتاة ببرشيد ينتهي برمي نفسها من سيارة بأحد…

2021-08-25 / 8:45 مساءً
Photo of جريمة ”الكازينو الشعبي“ بمدينة طنجة…الضحية مسير المحل ومن أصول يهودية

جريمة ”الكازينو الشعبي“ بمدينة طنجة…الضحية مسير المحل ومن أصول…

2021-08-25 / 8:28 مساءً
Photo of جريمة قتل تهز ”كازينو“ شعبي بمدينة طنجة

جريمة قتل تهز ”كازينو“ شعبي بمدينة طنجة

2021-08-25 / 7:27 مساءً
Photo of وفاة قاصر ونجاة صديقتها في محاولة انتحار “جماعية” بفاس

وفاة قاصر ونجاة صديقتها في محاولة انتحار “جماعية” بفاس

2021-08-25 / 4:24 مساءً
Photo of 15 قتيلا و2014 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

15 قتيلا و2014 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال…

2021-08-25 / 3:32 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق