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بعد أزمة “أوكسجين المستشفيات”.. الشركات المنتجة تطالب بصفقات استعجالية

2021-08-26 / 2:15 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، أن إجتماع ” سري” جمع بين وزارة الصحة والشركات المنتجة للغازات الطبية، إنتهى بتوجيه تعليمات صارمة للمصنعين قصد توجيه منتوجهم من ” الاوكسجين” حصريا للمستشفيات دون غيرها.

الاجتماع جاء مباشرة بعد فضيحة نفاذ ” الاوكسجين من اقسام الإنعاش بمستشفى مولاي يوسف، وترحيلهم الى مستشفيات اخرى لانقاذ ارواحهم.

وقالت مصادرنا، ان الشركات المصنعة ل ” الاوكسجين الطبي” طالبت بضرورة اللجوء الى الصفقات الاستعجالية مع الوزارة، عبر الاسراع بتعديل قرار الصفقات التفاوضية، من أجل تمكين مصالح وزارة المالية من قبول تلك الصفقات، خصوصا يضيف نفس المصدر أن عدد من الشركات قد عانت من تأخر صرف مستحقاتها المالية بذمة وزارة الصحة.

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