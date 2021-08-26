دراسة: لقاح فايزر يزيد مخاطر التهاب القلب بشكل طفيف

2021-08-26 / 12:06 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أظهرت دراسة نشرت يوم الأربعاء في دورية نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين أن استخدام لقاح فايزر وبيونتيك المضاد لمرض كوفيد-19 يزيد مخاطر التهاب القلب زيادة طفيفة لكن الخطر أكبر بين أولئك المصابين بفيروس كورونا.

وقال الباحثون استنادا إلى بيانات من كلاليت للخدمات الصحية، وهي مؤسسة كبيرة لتقديم الخدمات الطبية في إسرائيل، إن من بين كل 100 ألف شخص حصلوا على اللقاح سيصاب على الأرجح ما بين شخص وخمسة أشخاص بالتهاب عضلة القلب.

وأضافوا أن ذلك المعدل يكون أعلى بكثير، 11 لكل 100 ألف، بين الذين أصيبوا بفيروس كورونا.

وتأتي البيانات بعد أيام من الموافقة على استخدام لقاح فايزر وبيونتيك في الولايات المتحدة كأول لقاح تتم الموافقة عليه بشكل كامل لمن تزيد أعمارهم عن 16 عاما وهي خطوة من المحتمل أن تقنع المتشككين بأخذ جرعة اللقاح.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد أزمة “أوكسجين المستشفيات”.. الشركات المنتجة تطالب بصفقات استعجالية

بعد أزمة “أوكسجين المستشفيات”.. الشركات المنتجة تطالب بصفقات استعجالية

2021-08-26 / 2:15 مساءً
Photo of إقامة مستشفى ميداني ثان بأكادير خاص بمرضى “كوفيد 19”

إقامة مستشفى ميداني ثان بأكادير خاص بمرضى “كوفيد 19”

2021-08-26 / 10:57 صباحًا
Photo of طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2021-08-26 / 9:27 صباحًا
Photo of أحياء ب”سطات“ تحت رحمة ”العطش “دون إخبار ساكنتها بانقطاع الماء

أحياء ب”سطات“ تحت رحمة ”العطش “دون إخبار ساكنتها بانقطاع…

2021-08-25 / 11:05 مساءً
Photo of فعالية ”فايزر“ و ”أسترازينيكا“ تتهاوى بعد ستة أشهر من التطعيم

فعالية ”فايزر“ و ”أسترازينيكا“ تتهاوى بعد ستة أشهر من…

2021-08-25 / 9:25 مساءً
Photo of طنجة.. العثور على زوجين ميتين داخل منزلهما

طنجة.. العثور على زوجين ميتين داخل منزلهما

2021-08-25 / 6:36 مساءً
Photo of تسجيل 8008 إصابة و85 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 8008 إصابة و85 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-08-25 / 5:08 مساءً
Photo of حافلات نقل المسافرين بين المدن لا تحترم اجراءات “كورونا” مقابل ارتفاع أسعار التذاكر

حافلات نقل المسافرين بين المدن لا تحترم اجراءات “كورونا”…

2021-08-25 / 2:49 مساءً
Photo of في عز غشت.. الراشيدية تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة

في عز غشت.. الراشيدية تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال…

2021-08-25 / 11:56 صباحًا
Photo of مديرية الحموشي تفرج على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

مديرية الحموشي تفرج على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

2021-08-25 / 11:07 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق