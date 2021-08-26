الصورة تعبيرية

“طالبان”: لا دليل على أن بن لادن يقف وراء هجمات 11 سبتمبر

2021-08-26 / 10:47 صباحًا
1
هبة بريس - وكالات

قال متحدث باسم حركة “طالبان” إنه لا يوجد دليل على تورط زعيم “القاعدة” أسامة بن لادن في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، على الرغم من وجود أدلة تربطه بالهجمات واعترافه بذلك.

وفي مقابلة مع قناة nbc news الأمريكية، رد المتحدث باسم “طالبان” ذبيح الله مجاهد، على سؤال حول ما إذا كانت أفغانستان “ستصبح مرة أخرى قاعدة للإرهاب بينما تستعد إدارة الرئيس الأمريكي بايدن لسحب قواتها”، قائلا: “عندما أصبح أسامة بن لادن قضية للأمريكيين، كان في أفغانستان. ورغم عدم وجود دليل على تورطه، فقد قدمنا ​​الآن وعودا بأن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضد أي شخص”.

وعندما سئل عما إذا كان يعتقد حقا أن بن لادن لم يكن متورطا في هجمات 11 سبتمبر 2001، شدد مجاهد على أنه “لا يوجد دليل. حتى بعد 20 عاما من الحرب، ليس لدينا دليل على تورطه.. لم يكن هناك مبرر للحرب، كانت فقط ذريعة”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا.. جرعات معززة من لقاحات كورونا للمسنين

فرنسا.. جرعات معززة من لقاحات كورونا للمسنين

2021-08-26 / 1:23 مساءً
Photo of منظمة الصحة: توقف البحث عن منشأ فيروس كورونا في الصين

منظمة الصحة: توقف البحث عن منشأ فيروس كورونا في…

2021-08-26 / 10:15 صباحًا
Photo of أردوغان: تركيا تحولت من دولة تكافح من أجل بقائها لبلد له كلمة في العالم

أردوغان: تركيا تحولت من دولة تكافح من أجل بقائها…

2021-08-25 / 4:51 مساءً
Photo of جونسون أند جونسون: هذا ما تفعله الجرعة المنشطة من اللقاح

جونسون أند جونسون: هذا ما تفعله الجرعة المنشطة من…

2021-08-25 / 2:28 مساءً
Photo of تونس تدرج فئة 12-18 سنة ضمن استراتيجية التلقيح

تونس تدرج فئة 12-18 سنة ضمن استراتيجية التلقيح

2021-08-25 / 12:53 مساءً
Photo of بداية شتنبر.. الأردن تعلن إلغاء جميع أشكال الحظر بسبب كورونا

بداية شتنبر.. الأردن تعلن إلغاء جميع أشكال الحظر بسبب…

2021-08-25 / 11:46 صباحًا
Photo of وفاة الرئيس التشادي السابق في سجنه بالسنغال

وفاة الرئيس التشادي السابق في سجنه بالسنغال

2021-08-24 / 10:00 مساءً
Photo of بايدن متمسك بتاريخ 31 غشت لاستكمال سحب القوات الأمريكية من أفغانستان

بايدن متمسك بتاريخ 31 غشت لاستكمال سحب القوات الأمريكية…

2021-08-24 / 8:54 مساءً
Photo of السودان.. سيدة تدّعي “النُّبوة” تتسبب في مقتل شخصين

السودان.. سيدة تدّعي “النُّبوة” تتسبب في مقتل شخصين

2021-08-24 / 7:56 مساءً
Photo of تركيا.. 230 وفاة وأكثر من 19 ألف إصابة جديدة بكورونا

تركيا.. 230 وفاة وأكثر من 19 ألف إصابة جديدة…

2021-08-24 / 7:38 مساءً

تعليق واحد

  1. قد تكون قوى خفية هي سبب تفجيرات 11 سبتمبر وقد يكون بن لادن تابع لها وجزء منها..فالتفجيرات الإرهابية لم تخدم الإسلام بشيء بل جيشت أمريكا والدول الغربية ضد الإسلام والمسلمين واعطتهم الضوء الأخضر للتدخل في أفغانستان وشن حرب مدمرة على شعبها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق