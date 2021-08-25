بوريطة: الملك حريص على الحفاظ على الوشائج القوية بين الشعبين المغربي والليبي

2021-08-25 / 5:44 مساءً
0
هبة بريس

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة ، على أن المغرب “لا يملك عصى سحرية، لكن لديه النية الصادقة وتعليمات جلالة الملك لفتح المجال دائما أمام اللبيبين لكي يتفاوضوا فيما بينهم، والتوصل إلى توافقات لتجاوز العراقيل”.

وأوضح بوريطة، خلال لقاء صحفي مشترك مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، عقب مباحثات أجراها الجانبان، أن الملك يحرص على الحفاظ على الوشائج القوية بين الشعبين الشقيقين، والتواصل الدائم مع المؤسسات الليبية في إطار ما يجمع البلدين من تاريخ مشترك ووحدة المصير، وما يجمعهما في إطار المنطقة المغاربية من تحديات.

وأضاف أنه بحث مع المسؤول الليبي تنظيم منتدى لرجال الأعمال المغربيين-الليبيين خلال الأسابيع المقبلة، وكذا عقد اللجنة القنصلية المشتركة خلال الأيام القادمة، للنظر في كل القضايا التي تهم الجاليتين الليبية والمغربية، وكيفية الحفاظ على هذا الرصيد البشري المهم، الذي يشكل نقطة حوار أساسية في العلاقات الثنائية. كما همت المباحثات سبل تطوير التعاون الثنائي في بعض القطاعات المهمة، خاصة القطاع الفلاحي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الاستحقاقات الانتخابية.. اعتماد أزيد من 4500 ملاحظ

الاستحقاقات الانتخابية.. اعتماد أزيد من 4500 ملاحظ

2021-08-25 / 4:00 مساءً
Photo of نزار بركة يعِد أساتذة التعاقد بالادماج

نزار بركة يعِد أساتذة التعاقد بالادماج

2021-08-25 / 3:39 مساءً
Photo of بوريطة: ليس لدينا أي أجندة بالملف الليبي وهمنا تحقيق الاستقرار

بوريطة: ليس لدينا أي أجندة بالملف الليبي وهمنا تحقيق…

2021-08-25 / 3:07 مساءً
Photo of فرنسا تدعو الجزائر والمغرب إلى الحوار لترسيخ الاستقرار والازدهار

فرنسا تدعو الجزائر والمغرب إلى الحوار لترسيخ الاستقرار والازدهار

2021-08-25 / 2:12 مساءً
Photo of السعودية: “نأسف لما آلت إليه العلاقات بين الأشقاء المغرب والجزائر”

السعودية: “نأسف لما آلت إليه العلاقات بين الأشقاء المغرب…

2021-08-25 / 1:38 مساءً
Photo of العثماني يمرر قوانين “صعبة” قبل حزم حقيبته

العثماني يمرر قوانين “صعبة” قبل حزم حقيبته

2021-08-25 / 1:20 مساءً
Photo of الملك يبرق أمير دولة الكويت : “تعازينا الحارة لكم”

الملك يبرق أمير دولة الكويت : “تعازينا الحارة لكم”

2021-08-25 / 1:07 مساءً
Photo of “التعاون الإسلامي” تدعو الجزائر والمغرب إلى تغليب مبدأ حسن الجوار

“التعاون الإسلامي” تدعو الجزائر والمغرب إلى تغليب مبدأ حسن…

2021-08-25 / 12:28 مساءً
Photo of منع توزيع المنشورات وعدم تجاوز 25 شخصا في التجمعات.. الداخلية تشدد قيود الحملات الانتخابية

منع توزيع المنشورات وعدم تجاوز 25 شخصا في التجمعات..…

2021-08-25 / 10:59 صباحًا
Photo of الصحراء المغربية.. مدغشقر تجدد دعمها للمملكة

الصحراء المغربية.. مدغشقر تجدد دعمها للمملكة

2021-08-25 / 9:55 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق