بوريطة: ليس لدينا أي أجندة بالملف الليبي وهمنا تحقيق الاستقرار
هبة بريس
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، على أن المملكة ليس لديها أي أجندة بالملف الليبي مضيفا أن “همنا هو تحقيق الاستقرار والسلام هناك”.
وقال بوريطة في كلمته، خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، في الرباط، أن المغرب لن يأتي بحل جاهز، لكن دوره هو مواكبة جهود الليبيين حتى يبلغوا الحل.
وشدد على أن الانتخابات الليبية نهاية العام الجاري مهمة ويجب أن تكون شفافة وسليمة، مشيرا الى أنها ستحسم مسألة الشرعية في ليبيا.
وأضاف: “يجب خلق انسجام بين كل أطياف الشعب الليبي لتحقيق الاستقرار، ومستعدون لتقديم جميع السبل لدعم المصالحة الوطنية في ليبيا”.
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6 تعليقات
الرجل المناسب في المكان المناسب عكس بعض الوزراء الاشباح نراهم فقط في حملة الانتخابات من خمس سنوات إلى خمس سنوات تحياتي الي السيد ناصر بوريطة واسمى تقدير واجلال ليكثر من امثالك في جميع المجالات ….
المغرب سيكون هو لاعب الدور الأساسي في رجوع المياه إلى مجراها . والأمن والسلم في ليبيا يجب فقط التمسك بالحياد وتغليب مصالح الشعب الليبي .وهذا ما لا تريده بعض الدول الأوروبية والافريقية التي ترى مصالح في مشاكل ليبيا…
الذي سيفشل كل الجهود لمساعدة ليبيا الشقيقة للخروج الى بر الامان هو النظام العسكري الجزائري والذي بدأ يحوم حولها وكذا حول تونس الشقيقة كذالك نزعة يسخرها هذآ النظام تفرقة وافشال المغرب العربي ولكن بقدرة الله لم يصلوا الى ذالك آلله معنا صينصرنا على القوم الضالمين
إن الزعامات العربية أنانية ووصولية باعت شعوبها للامبريالية الجديدة بلخ منها من اصبحت الطابور الخامس للاستعمار الجديد وذالك من خلال معاكسة تطلعات شعوبها في الانعتاق والتحرر والعيش في كرامة بعيدا عن القمع والاستعباد والعنصرية…
الليبيون أسقطوا الطاغية فلم يعجب ذالك باقي الطغيان ….
تحية وتقدير لدبلوماسيتنا المغربية على ديناميتها الحيوية وعلى احتضانها للاشقاء الليبيين في اتفاق الصخيرات للأزمة الليبية وكأن المغرب سباقا للخير والصلح والسلم ورد الصدع بين الفرقاء هناك… نتمنى أن يتخطى الشعب الليبي هذه الأزمة لبناء دولة زاهرة دولة الاستتمرات والمؤسسات…