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طقس الأربعاء .. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2021-08-25 / 9:05 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح و الليل، مصحوبة بكتل ضبابية وذلك بالقرب من السواحل و أيضا على السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، فيما ستتشكل سحب منخفضة بالواجهة المتوسطية مع قطرات متفرقة محلية.

وسيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط،و السايس والمنطقة الشرقية، مع نزول قطرات مطرية أو زخات رعدية محلية.

وستهب الرياح معتدلة إلى ضعيفة من القطاع الشمالي إلى غربية بالأقاليم الجنوبية وجنوبية غربية بالجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة وضعيفة إلى معتدلة شمالية غربية إلى متقلبة في باقي المناطق البلاد، إضافة إلى هبات رياح قوية بعض الشيء بكل من المرتفعات، و الجنوب -الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية مع هبوب زوابع رملية في بعض المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 24 و 31 درجة بالجنوب-الشرقي، جنوب المنطقة الشرقية وأقصى جنوب البلاد، وما بين 14 و 18 درجة بمرتفعات الأطلس، وستكون ما بين 18 و 23 درجة بباقي المناطق الأخرى.

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