السودان.. سيدة تدّعي “النُّبوة” تتسبب في مقتل شخصين

2021-08-24 / 7:56 مساءً
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هبة بريس- وكالات

ألقت شرطة ولاية الجزيرة بدولة السودان، القبض على امرأة تدعي النبوءة، بعدما أثارت ضجة على المستوى المحلي والوطني وأصبح عدد المؤمنين بها بالمئات.

وبحسب وسائل اعلام سودانية فقد ألقت الشرطة السودانية القبض على سيدة تدعي النبوة بريفي أبو قوتة في ولاية الجزيرة السودانية، وتقول إنها تعالج المرضى بالجلد، ما أدى إلى وفاة امرأة وطفل على يدها.

وأثارت حادثة المرأة جدلا واسعا في السودان على مواقع التواصل الاجتماعي ورغم ذلك فإنّ مريديها يهددون من يشكك بصحة ما جاءت فيه.

وجرى التداول على نطاق واسع أن امرأة ادعت النبوة بريفي أبو قوتة في ولاية الجزيرة وسط البلاد، وأن اتباعها يقتلون المشككين بنبوتها، ما أدى إلى سريان حالة ذعر وسط المواطنين في القرى المجاورة لسكن المرأة مدعية النبوة، وسط دعوات بمكبرات الصوت في المساجد إلى ضبط النفس وتدخل السلطات للقبض على المرأة وأتباعها.

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تعليق واحد

  1. ماهذا،الجهل ياايتها،المرءة الغبية اليس محمد خاتم الانبياء،والمرسلين، اللعدام، شنقا،امام،العالم الاسلامي،

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