تركيا.. 230 وفاة وأكثر من 19 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021-08-24 / 7:38 مساءً
0
هبة بريس- وكالات

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 230 حالة وفاة، وأكثر من 19 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وحسب بيانات الوزارة فقد شهد عدد الإصابات اليوم ارتفاعا بينما تراجعت الوفيات بشكل طفيف، إذ تم تسجيل 19 ألفا و191 إصابة بالفيروس، ارتفاعا من 18 ألفا و857 إصابة مسجلة يوم أمس.

بينما تم تسجيل 230 حالة وفاة، تراجعا من 232 حالة وفاة تم تسجيلها أمس.

وفي الإحصاءات المتعلقة بالتطعيم أظهرت الإحصاءات أن أكثر من 90 مليون شخص حصلوا على اللقاح.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وفاة الرئيس التشادي السابق في سجنه بالسنغال

وفاة الرئيس التشادي السابق في سجنه بالسنغال

2021-08-24 / 10:00 مساءً
Photo of بايدن متمسك بتاريخ 31 غشت لاستكمال سحب القوات الأمريكية من أفغانستان

بايدن متمسك بتاريخ 31 غشت لاستكمال سحب القوات الأمريكية…

2021-08-24 / 8:54 مساءً
Photo of السودان.. سيدة تدّعي “النُّبوة” تتسبب في مقتل شخصين

السودان.. سيدة تدّعي “النُّبوة” تتسبب في مقتل شخصين

2021-08-24 / 7:56 مساءً
Photo of الأمم المتحدة: طالبان تنفذ “إعدامات تعسفية” وحقوق المرأة “خط أحمر”

الأمم المتحدة: طالبان تنفذ “إعدامات تعسفية” وحقوق المرأة “خط…

2021-08-24 / 6:36 مساءً
Photo of حقوق الإنسان: طالبان نفذت عدة إعدامات والنساء خط أحمر

حقوق الإنسان: طالبان نفذت عدة إعدامات والنساء خط أحمر

2021-08-24 / 2:25 مساءً
Photo of حتى إشعار آخر.. قيس سعيد يمدد تعليق عمل البرلمان

حتى إشعار آخر.. قيس سعيد يمدد تعليق عمل البرلمان

2021-08-24 / 11:12 صباحًا
Photo of توجهت إلى إيران.. أوكرانيا تعلن عن اختطاف طائرة لها من أفغانستان

توجهت إلى إيران.. أوكرانيا تعلن عن اختطاف طائرة لها…

2021-08-24 / 10:01 صباحًا
Photo of تونس.. الغنوشي يقرر حل المكتب التنفيذي للنهضة وإعادة تشكيله

تونس.. الغنوشي يقرر حل المكتب التنفيذي للنهضة وإعادة تشكيله

2021-08-24 / 9:37 صباحًا
Photo of أمريكا توافق على استخدام لقاح فايزر للبالغين 16 سنة فما فوق

أمريكا توافق على استخدام لقاح فايزر للبالغين 16 سنة…

2021-08-23 / 5:00 مساءً
Photo of مصر تعلن رصد نسخة خطيرة سريعة الانتشار من كورونا

مصر تعلن رصد نسخة خطيرة سريعة الانتشار من كورونا

2021-08-23 / 3:31 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق