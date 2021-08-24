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العيون.. إجهاض محاولة هجرة 58 مهاجرا إفريقيا نحو جزر الكناري

2021-08-24 / 2:36 مساءً
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هبة بريس

تمكنت المصالح الأمنية، من اعتراض 58 مرشحا للهجرة غير الشرعية، من بينهم 11 امرأة، ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، في طريقهم نحو جزر الكناري، وذلك بعرض ساحل إقليم العيون، حسب ما علم لدى السلطات المحلية.

وأضاف المصدر ذاته أن إجهاض هذه المحاولة للهجرة غير الشرعية جاء بعد تحديد المصالح الأمنية لموقع القارب المطاطي الذي يقل على متنه هؤلاء الأشخاص، مبرزا أن البحرية الملكية نقلت هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين سالمين إلى ميناء العيون.

وأشار إلى أن المصالح الأمنية بجهة العيون – الساقية الحمراء كثفت، خلال الأسابيع الماضية، عملياتها لمحاربة الهجرة غير الشرعية، حيث تمكنت من توقيف عدد من المرشحين غير الشرعيين، وإنقاذ قواربهم من الغرق.

وتندرج هذه العمليات في إطار الجهود المتواصلة والمستمرة للدرك الملكي والبحرية الملكية ومندوبية الصيد البحري والسلطات المحلية، لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

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