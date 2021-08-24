حقوق الإنسان: طالبان نفذت عدة إعدامات والنساء خط أحمر

2021-08-24 / 2:25 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان حول أفغانستان، أنها تلقت تقارير جديرة بالثقة عن انتهاكات خطيرة على يد حركة طالبان في أفغانستان، تشمل إعدام مدنيين خارج نطاق القضاء وقيوداً على النساء وعلى الاحتجاجات على حكم الحركة.

وأوضحت باشليه في افتتاح النقاشات أن طريقة معاملة طالبان للنساء والفتيات واحترام حقوقهن بالحرية وحرية التنقل والتعليم والتعبير والعمل وفقاً للمعايير الدولية على صعيد حقوق الانسان، ستشكل خطا أحمر.

كذلك أضافت أنه لا يمكن القبول بما تشهده أفغانستان من انتهاكات، مشيرة إلى أن الانتهاكات بحق المرأة في أفغانستان ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وأوضحت ” أن “ضمان حصول الفتيات على تعليم ثانوي ذي نوعية عالية سيشكل مؤشرا أساسيا لالتزام” طالبان احترام حقوق الانسان.

إلى ذلك، قالت إن مئات آلاف الأفغان يفرون من بلادهم خوفاً من حركة طالبان، كما شكك مجلس حقوق الإنسان بصدقية مواقف طالبان وطالب الحركة باحترام التزاماتها.

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