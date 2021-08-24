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أمن أكادير يوقف شقيقين متورطين في الاتجار بالمخدرات

2021-08-24 / 1:35 مساءً
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هبة بريس - أكادير

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شقيقين يبلغان من العمر 44 و45 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات.

وجرى توقيف المشتبه فيه الأول على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة أكادير، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث تم العثور بحوزته على شحنة من مخدر الكوكايين تزن 53 غراما ومبلغ مالي، وذلك قبل أن تسفر إجراءات البحث عن توقيف شقيقه، والذي كان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات.

وقد مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز كمية من مخدر الشيرا تقدر بـ80 كيلوغراما و9 كيلوغرامات من القنب الهندي، فضلا عن مبلغ مالي قدره 20400 درهما يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الاجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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