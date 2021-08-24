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البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 438 مرشحا للهجرة السرية

2021-08-24 / 9:27 صباحًا
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هبة بريس

تمكنت وحدات قتالية تابعة للبحرية الملكية تعمل في عرض البحر الأبيض المتوسط ​​والمحيط الأطلسي قدمت، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 23 غشت الجاري، المساعدة لـ 438 مرشحا للهجرة غير الشرعية، غالبيتهم ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى أزيد من ثلاثة بنغاليين وتركي، واجهوا صعوبات على متن قوارب تقليدية.

وأشار مصدر عسكري أن إلى أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات البحرية الملكية، قبل نقلهم سالمين إلى الموانئ القريبة بالمملكة وتسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الجاري بها العمل.

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