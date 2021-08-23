خبراء: هذا تأثير الإصابة ب”كوفيد 19″ على العينين

2021-08-23 / 5:27 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن أخصائيو طب العيون في روسيا، أن فيروس كورونا المستجد، يترك آثارا خطيرة على العيون، قد تتسبب في إحداث أضرار بليغة وإتلاف الأوعية الدموية داخل هذا العضو الحساس.

وحسب وكالة “برايم” الروسية للأنباء، فأن الكثير من المرضى يعانون من مشكلات في الرؤية في بداية إصابتهم بالفيروس المستجد، نظرا لأنه يستهدف الأوعية الدموية، ما ينتج عنه تجلط في الدم والتهاب في الأوعية، . فضلا عن التهاب الملتحمة.

ويقول الخبراء إن الغشاء المخاطي للعين، يعد بيئة مناسبة لتكاثر للفيروس التاجي، نظرا لمستوى توازنه الحمضي القاعدي.، ما يوفر لللفيروس ظروف عيش ملائمة لفترة طويلة.

ويحصر الخبراء الروس الأعراض التي تصيب العين بعد إصابة المريض في احمرار في العين، وحكة في الجفون، وانزعاج من الضوء، فضلا عن الشعور بأشياء دخيلة مزعجة كـ “الرمل” مثلا، وتشنجات وتورم في الجفون وضبابية في الرؤية.

وينصح خلال فترة الإصابة بعدم إهمال زيارة طبيب العيون، لاستشارته والاطمئنان على سلامة هذا الجزء الحيوي من جسم الإنسان، لاسيما بعد ظهور أعراض تشابه الأعراض التي حذر منها الخبراء.

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