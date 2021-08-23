لقاح فايزر

أمريكا توافق على استخدام لقاح فايزر للبالغين 16 سنة فما فوق

2021-08-23 / 5:00 مساءً
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هبة بريس - وكالات

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم الاثنين الموافقة الكاملة لاستخدام لقاح فايزر المضاد لكوفيد للأشخاص البالغين 16 سنة فما فوق، في خطوة يتوقع أن تمهد لسلسلة قرارات تلزم الناس بالتلقيح مع انتشار المتحورة دلتا.

وقالت مفوضة الإدارة بالنيابة جانيت وودكوك في بيان إن “موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على هذا اللقاح تمثل خطوة في وقت نواصل فيه الجهود لمواجهة وباء كوفيد-19”.

وأضافت “بينما تلقى ملايين الأشخاص بشكل آمن لقاحات كوفيد-19، ندرك أنه بالنسبة للبعض، ستزيد موافقة إدارة الغذاء والدواء على اللقاح الثقة بالتلقيح “.

وبات لقاح فايزر الذي قد يتم تسويقه الآن تحت اسم علامته التجارية “كوميرناتي” الأول الذي يحصل على الموافقة الكاملة.

وأعطيت عشرات آلاف الجرعات منه حتى الآن بموجب تصريح استخدامه الطارئ الذي حصل عليه في 11 شتنبر 2020.

ويستند قرار منحه الموافقة الى بيانات محدّثة من الاختبارات السريرية التي جرت عليه بما يشمل متابعة لمدة أطول فيما تم تقييم سلامته وفعاليته بالنسبة لأكثر من 40 ألف شخص.

وسبق أن أعلن الجيش الأمريكي أنه سيلزم عناصره تلقي اللقاح فور حصوله على الموافقة الكاملة فيما يتوقع أن تتخذ سلسلة شركات خاصة وجامعات خطوات مشابهة.

ولا يزال اللقاح متاحا للاستخدام الطارئ للأطفال البالغة أعمارهم بين 12 و 15 عاما، لكن مع حصوله على الموافقة الكاملة، قد يصبح بإمكان الأطباء الترخيص بإعطائه للأطفال البالغة أعمارهم أقل من 12 عاما إذا اعتقدوا أنه مفيد.

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