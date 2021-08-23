متهمة ب”السمسرة” في عمليات الولادة.. إيقاف زوجة موظف بمستشفى تطوان

هبة بريس - مكتب تطوان

اهتز قسم الولادة بمستشفى سانية الرمل بتطوان مرة أخرى على وقع فضيحة من العيار الثقيل، حيث تم ايقاف سيدة متزوجة بموظف في نفس المستشفى و وضعها تحت الحراسة النظرية لتعميق البحث معها.

و بحسب ما ذكرته مصادر هبة بريس، فإن المعنية بالأمر متهمة بالقيام بعملية السمسرة بين الحوامل و بعض أطباء الولادة مقابل مبلغ مالي تتقاضاه عن كل امرأة حامل تريد أن تجري عملية قيصرية.

و تعود أحداث الواقعة، حيث قامت أسرة بإبلاغ النيابة العامة و وضع شكاية، الأمر الذي استدعى وضع كمين للإطاحة بالسيدة متلبسة، و وضعها تحت الحراسة النظرية لكشف ملابسات الواقعة وحقيقة ما يحدث في هذا القسم الذي يعرف اختلالات خطيرة.

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