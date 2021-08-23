فاتي جمالي

فاتي جمالي تكشف تعرضها للسرقة من مساعدتها الإيفوارية

2021-08-23 / 12:51 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

كشفت الفنانة المغربية فاتي جمالي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، عن تعرضها للسرقة من طرف مساعدتها المنزلية الإيفوارية .

و نشرت جمالي عبر خاصية ستوري بنفس المنصة، مقطع فيديو تطلب من خلاله من متابعيها أخد الحيطة و الحذر، من بعض المساعدات و الأشخاص الذين يعملون بالمنازل.

و قالت مليحة العرب، أن المساعدة الإيفوارية تخرج كل سبت و معها كيس تخبئ فيه الأشياء الثمينة المسروقة من منزلها الكائن بمدينة الدارالبيضاء.

و أضافت أنها في حالة دهشة و صدمة، بسبب ثقتها المفرطة في المساعدة الإيفوارية، التي لا يمكن الشك فيها ولو لوهله كونها “كتبان درويشة” على حد قولها.

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