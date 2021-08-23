“طالبان” ل”الرئيس الأفغاني” ومسؤولي الحكومة: “سامحناكم، يمكنكم العودة

2021-08-23 / 10:18 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلنت “طالبان” أنها منحت عفوا لجميع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة، بمن فيهم الرئيس أشرف غني، وأكدت لهم أنه يمكنهم العودة والعيش في أفغانستان.

وقال المسؤول في حركة طالبان خليل الرحمن حقاني في مقابلة مع قناة”جيو” الباكستانية، إن طالبان تعفو عن الرئيس الأفغاني أشرف غني ونائب الرئيس أمر الله صالح، وتدعوهما للعودة إلى البلاد إذا رغبا في ذلك، مؤكدا: “لا عداوة بين طالبان والرئيس المخلوع أشرف غني، ونائب الرئيس أمر الله صالح، ومستشار الأمن القومي حمد الله محب”.

وتابع حقاني قائلا: “نسامح أشرف غني وأمر الله صالح و (المستشار الأمني ​​للرئيس الأفغاني) حمد الله محب. نسامح بدءا من الجنرال (كل من حارب ضدنا) وانتهاء إلى الشخص العادي”.

كما حث الأفغان الراغبين بالفرار من البلاد على عدم القيام بذلك، مضيفا أن الدعاية القائلة بأن طالبان ستنتقم منهم “ينشرها الأعداء”.

ووعد حقاني بالآمان لجميع القوميات التي تعيش في البلاد، وأكد أن “الطاجيك والبلوش والهزارة والبشتون جميعهم إخواننا”.

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