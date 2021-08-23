طقس الاثنين.. سماء غائمة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن يكون الطقس غائما جزئيا بالواجهة المتوسطية وبالشمال الغربي للبلاد،كما ستخيم سحب منخفضة مع كثل ضبابية محلية قرب السواحل المحيطية الشمالية والوسطى .

كما سيلاحظ ظهور يعض الخلايا الرعدية بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط وبالمنطقة الشرقية مع نزول قطرات مطرية أو زخات رعدية محلية، مع سماء صافية الى قليلة السحب في باقي أرجاء المملكة.

ويرتقب هبوب رياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي للمملكة، وجنوب المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية مع تناثر حبات رملية محلية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 23 و 32 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و 20 درجة بالأطلس، وستكون ما بين 18 و 23 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 32و 38 درجة بداخل منطقة سوس، والسايس، والرحامنة، وسهول تادلة والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط، وما بين 26 و 32 درجة بالأطلس وشمال غرب الاقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 38و 42 درجة جنوب وجنوب شرق البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان مابين رأس سبارتيل والمهدية ، وقليل الهيجان الى هائج بباقي السواحل الأخرى.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0