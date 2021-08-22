حضور متميز للمغرب في لجان الكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة

هبة بريس- و م ع

صادق مجلس الكونفدرالية الإفريقية للكرة للطائرة برئاسة السيدة بشرى حجيج، المنعقد أول أمس الجمعة عبر وسيلة التناظر عن بعد، على لجانه ومجموعات العمل للفترة مابين 2021 و2024، حيث حظي ثمانية مغاربة برئاستها أو عضويتها.

وحصل 98 في المائة من الاتحادات الوطنية على تمثيل في 12 لجنة تمت الموافقة عليها من قبل أعضاء مجلس الكونفدرالية، من بينها الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة.

وستضطلع السيدة حجيج برئاسة اللجنة التنفيذية للهيأة القارية، إلى جانب الإدارة العامة والتخطيط للموارد البشرية والتسويق وشؤون المنطقة.

كما عين المغربي مصطفى بولبرص كاتبا للجنة التنظيم الرياضي ومواطنه عبد الرزاق العلام رئيسا للجنة الكرة الطائرة الشاطئية. وسيرأس المصري حميد الوسيمي لجنة التدريب، ويساعده المغربي مصطفى أحشوش ككاتب للجنة، فيما عين مواطنه جواد برادة رئيسا للجنة التحكيم وإدريس باخي عضوا في لجنة التطوير.

من جهة أخرى، تم تعيين المغربي عبد الحميد وكواك على رأس اللجنة الطبية للكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة ،في حين سيترأس المغربي الآخر ،محمد الحشادي لجنة الرياضيين.

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