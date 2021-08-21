اسبانيا.. اعتقال مغربيين والبحث عن ثالث بتهمة اغتصاب فتاة

هبة بريس- وكالات

قالت وسائل اعلام اسبانية، أن الحرس المدني، اعتقل أمس الجمعة، مواطنين مغربيين متهمين بالاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ 18 سنة بجزيرة فورمينتيرا (الباليار).

ووفق ما أوردته صحيفة ” البيريوديكو” الاسبانية فان البحث جاري عن المتورط الثالث والذي هرب إلى المغرب ، بتهم اغتصاب فتاة بعد تخذيرها وحرقها بالسجائر.

وأضافت الصحيفة الاسبانية أن الواقعة هزت المجتمع الاسباني، الامر الذي دفع دفع بمجلس جزيرة فورمينتيرا إلى إصدار بلاغ “يشجب فيه هذا الاعتداء الخطير على المرأة والذي لا يمكن قبوله في مجتمع حديث يؤمن بالمساواة

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