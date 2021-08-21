رسميا.. منيب تضع ترشيحها للتشريعيات بالدار البيضاء

هبة بريس- الرباط

وضعت نبيلة منيب ، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد رسميا، ملف ترشيحها للانتخابات التشريعية المقبلة،اليوم السبت ، تحت يافطة حزب “الشمعة” بعد انشقاقه عن فيديرالية اليسار الديمقراطي.

ونشرت منيب على صفحتها بفايسبوك أنها ستخوض الانتخابات التشريعية عبر اللائحة التشريعية الجهوية، باعتبارها وكيلة للائحة، مؤكدة أن ترشيحها جاء تنفيذا لتكليف رفيقاتها ورفاقها أعضاء المجلس الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء سطات.

وأشارت منيب أن اللائحة التي تقودها تضم 12 امرأة وشابا من كل أقاليم الجهة ذوي تكوين عال و”من خيرة مناضلينا لخدمة الجهة والوطن”.

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