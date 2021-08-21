عشرات المهاجرين الأفارقة يقتحمون صخرة الحسيمة قبل إعادتهم

هبة بريس- مكتب طنجة

اقتحم عشرات المهاجرين الأفارقة، صباح اليوم السبت 21 غشت ، احدى الصخرتين المحتلتين، على بعد 50 مترا من سواحل الحسيمة، وذلك قبل اعادتهم وتسليمهم للدرك الملكي المغربي.

وبحسب المعطيات المتوفرة فان المهاجرين السريين وصلوا صخرة “تيرا” الخاضعة للسيادة الاسبانية على متن قارب حيث يتكون اغلبهم من نساء وأطفال قاصرين.

وينحدر المهاجرون السريون من بنغلاديش وبوركينا فاسو والكاميرون وساحل العاج ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال، حيث طالبوا بنقلهم الى التراب الاسباني.

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