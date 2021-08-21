“سبعتون” في الطوندونس المغربي ب “فيروز”

نجلاء مزيان : هبة بريس

طرح فنان الراب “سبعتون” جديده الفني تحت عنوان “فيروز”، المصور على طريقة الفيديو كليب، (طرح) عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”.

وحققت أغنية “فيروز” نسب مشاهدة عالية، حيث تخطت نصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من إصدارها على موقع “يوتيوب”، كما استطاعت أن تحقق المرتبة الثانية في الطوندونس المغربي.

و يشار إلى أن مغني الراب عبد العليم بن رابح، الشهير بلقب “سبعتون” ، سبق أن أصدر أول أغنية من ألبومه “باندانا” و التي تحمل عنوان “كابوتشينو”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0