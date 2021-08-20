طالبان: نعول على تركيا أكثر من أي بلد آخر

2021-08-20 / 2:14 مساءً
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هبة بريس - وكالات

تحدث سهيل شاهين، المتحدث باسم حركة “طالبان”، عن تركيا قائلا إنها “شريكنا الرئيس”.

وصرّح شاهين في مقابلة مع قناة تلفزيون “CGTN” الصينية بأن طالبان تنظر إلى الصين وتركيا على أنهما “الشريكان الرئيسيان في إعادة إعمار أفغانستان بعد الحرب وبناء إمارة إسلامية”.

وأفرد المتحدث باسم طالبان مساحة خاصة لتركيا، حيث قال: “تحتاج إمارة أفغانستان الإسلامية إلى الصداقة والدعم والتعاون مع تركيا أكثر من أي دولة أخرى. تتمتع أفغانستان بموارد طبيعية غنية. لكن ليس لدينا إمكانية لاستخراجها. دمرت بنيتنا التحتية بالكامل بسبب الاحتلال وسرقة الحكام. نريد التعاون مع تركيا في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والاقتصاد والبناء والطاقة، وكذلك في معالجة المعادن”.

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