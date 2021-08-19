حقيقة إصابة النجم المصري عادل إمام بفيروس كورونا

نجلاء مزيان - هبة بريس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، خبر إصابة النجم المصري عادل إمام بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أثار الرعب بين محبيه و متابعيه.

و نفى نقيب المهن التمثيلية بمصر، الفنان أشرف زكى إصابة النجم المصري عادل إمام بالفيروس اللعين قائلا :”الخبر عار تماما من الصحة و الفنان عادل إمام بخير وبصحة جيدة ويستمتع بحياته بشكل طبيعى رفقة أسرته”.

و الجدير بالذكر أن آخر عمل فني للفنان عادل إمام، هو مسلسل “فلانتينو” الذي تم عرضه رمضان قبل الماضى، والذي شاركه في بطولته كل من داليا البحيرى، دلال عبد العزيز و فنانين آخرين.

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