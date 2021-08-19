عادل إمام

حقيقة إصابة النجم المصري عادل إمام بفيروس كورونا

2021-08-19 / 2:28 مساءً
0
نجلاء مزيان - هبة بريس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، خبر إصابة النجم المصري عادل إمام بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أثار الرعب بين محبيه و متابعيه.

و نفى نقيب المهن التمثيلية بمصر، الفنان أشرف زكى إصابة النجم المصري عادل إمام بالفيروس اللعين قائلا :”الخبر عار تماما من الصحة و الفنان عادل إمام بخير وبصحة جيدة ويستمتع بحياته بشكل طبيعى رفقة أسرته”.

و الجدير بالذكر أن آخر عمل فني للفنان عادل إمام، هو مسلسل “فلانتينو” الذي تم عرضه رمضان قبل الماضى، والذي شاركه في بطولته كل من داليا البحيرى، دلال عبد العزيز و فنانين آخرين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب إطلالاتها الجريئة.. كريمة غيث تتعرض لوابل من الإنتقادات

بسبب إطلالاتها الجريئة.. كريمة غيث تتعرض لوابل من الإنتقادات

2021-08-19 / 11:36 صباحًا
Photo of زهير البهاوي يحمس جمهوره لجديده الفني

زهير البهاوي يحمس جمهوره لجديده الفني

2021-08-19 / 9:42 صباحًا
Photo of نجم “ذ فويس كيدز” يكشف عن تاريخ جديده الفني

نجم “ذ فويس كيدز” يكشف عن تاريخ جديده الفني

2021-08-17 / 5:26 مساءً
Photo of سناء عكرود:” قد امتهن مهنة أخرى توفر لأطفالي ما يلزم من الأمان”

سناء عكرود:” قد امتهن مهنة أخرى توفر لأطفالي ما…

2021-08-17 / 2:09 مساءً
Photo of بعد مساندتها له في مرضه.. محمد ريفي لزوجته :”أنا راضي عليك دنيا و آخرة “

بعد مساندتها له في مرضه.. محمد ريفي لزوجته :”أنا…

2021-08-17 / 11:19 صباحًا
Photo of مايا دياب عن بلدها :” لبنان يلفظ أنفاسه الأخيرة “

مايا دياب عن بلدها :” لبنان يلفظ أنفاسه الأخيرة…

2021-08-16 / 4:28 مساءً
Photo of عقب طلاقها .. سحر الصديقي : “تحملت من أجل ابنتي لكن ما مررت به لا يطاق “

عقب طلاقها .. سحر الصديقي : “تحملت من أجل…

2021-08-16 / 3:23 مساءً
Photo of بسبب ممثل يشجع المثلية… بلاغ ضد محمد رمضان

بسبب ممثل يشجع المثلية… بلاغ ضد محمد رمضان

2021-08-16 / 1:05 مساءً
Photo of نجل الفنان الحاج يونس: ” والدي يصارع للبقاء “

نجل الفنان الحاج يونس: ” والدي يصارع للبقاء “

2021-08-16 / 9:31 صباحًا
Photo of في إحدى مسابح الدوحة.. رجاء بلمير تتعرض لحادث

في إحدى مسابح الدوحة.. رجاء بلمير تتعرض لحادث

2021-08-14 / 3:18 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق