محند العنصر

”السنبلة“ ترفض المقاربة التفضيلية للقناة الثانية في برامجها الحوارية

2021-08-19 / 2:03 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشفت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، سبب غياب أمينها العام أمحند لعنصر، ورفضه الحضور ببرنامج حواري خاص بالانتخابات التشريعية 2021 يبث عبر القناة الثانية ويقدمه الزميل جامع كولحسن.

وقال بلاغ صحفي صادر عن الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، أن الأخيرة توصلت ‬من‭ ‬القناة‭ ‬الثانية‭ ‬بدعوه‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬خاص‭ ‬بانتخابات‭ ‬2021،‭ ‬وبعد‭ ‬الإطلاع‭ ‬على‭ ‬مضمون‭ ‬الدعوة‭ ‬والجدولة‭ ‬الخاصة‭ ‬باستضافة‭ ‬رؤساء‭ ‬الأحزاب،‭ ‬تبين‭ ‬للحركة‭ ‬الشعبية‭ ‬أن‭ ‬المقاربة‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬وبرمجة‭ ‬الحلقات‭ ‬مقاربة‭ ‬تفضيلية،‭ ‬حيث‭ ‬عمدت‭ ‬إلى‭ ‬استضافة‭ ‬بعض‭ ‬رؤساء‭ ‬الأحزاب‭ ‬بشكل‭ ‬فردي‭ ( ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬في‭ ‬حلقة‭ ‬واحدة‭ )‬،‭ ‬والبعض‭ ‬الآخر‭ ‬بشكل‭ ‬ثنائي‭ ( ‬رئيسا‭ ‬حزبين‭ ‬في‭ ‬حلقة‭ ‬واحدة).‬

وأضاف البلاغ، أنه وبعد‭ ‬تسجيل‭ ‬هذه‭ ‬الملاحظة‭ ‬تم‭ ‬إخبار‭ ‬معد‭ ‬البرنامج‭ ‬بالأمر‭ ‬شفويا‭ ‬وإعداد‭ ‬رسالة‭ ‬رسمية‭ ‬في‭ ‬الموضوع‭ ‬إلى‭ ‬مصالح‭ ‬القناة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬وأكدنا‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬استعداد‭ ‬الحركة‭ ‬الشعبية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬مراجعة‭ ‬وتدارك‭ ‬هذه‭ ‬الملاحظة،‭ ‬الشيء‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬تتم‭ ‬الإستجابة‭ ‬له،‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬الحركة‭ ‬الشعبية‭ ‬تتحفظ‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬صيغته‭ ‬المقترحة‭.‬

وختم ذات البلاغ مؤكداً أنه :”وعلى‭ ‬هذا‭ ‬الأساس‭ ‬لا‭ ‬يسعنا‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬نعبر‭ ‬للرأي‭ ‬العام‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬الحركة‭ ‬الشعبية‭ ‬سيبقى‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬منفتحا‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬إحترام‭ ‬مبدأ‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬الأطياف‭ ‬السياسية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬الحزب‭ ‬منخرط‭ ‬بكل‭ ‬مناضلاته‭ ‬ومناضليه‭ ‬للمساهمة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كل‭ ‬القوى‭ ‬الحية‭ ‬ببلادنا‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬محطة‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬8‭ ‬شتنبر“.‭ ‬

وكان البرنامج قد استضاف خلال حلقته الأخيرة الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله فيما كشف مقدم البرنامج عن غياب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، دون معرفة السبب الحقيقي وراء عدم حضوره.

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