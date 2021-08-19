بسبب إطلالاتها الجريئة.. كريمة غيث تتعرض لوابل من الإنتقادات
نجلاء مزيان - هبة بريس
تعرضت الفنانة المغربية كريمة غيث لموجة من الإنتقادات بسبب إطلالاتها، التي تحرص على نشرها بين الحين و الآخر بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات.
و وصف مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر التعاليق، (وصف) إطلالات كريمة غيث بالجريئة، خاصة الأخيرة، التي تظهر فيها و هي تقضي عطلتها بمصر.
و الجدير بالذكر أن خريجة ستار أكاديمي “كريمة”، شاركت مؤخرا في مسلسل ” سولو دموعي “، رفقة مجموعة من النجوم، حيث لاق أدائها صدى طيب بين متابعيها و محبيها.
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