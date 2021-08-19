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ليلة عاشوراء.. “شعالة” و”مفرقعات” واعتقالات بالجملة بعدد من المدن

2021-08-19 / 10:10 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

تحولت عدد من الأحياء بمختلف المدن، مساء أمس الأربعاء، إلى ما يشبه ساحات حرب، بسبب تصاعد ألسنة النيران وصوت “المفرقعات” و”قنابل” عاشوراء.

وبعدد من أحياء الدار البيضاء وسلا وفاس، عمد مراهقون إلى اضرام النيران بالعجلات المطاطية وزرع الرعب في نفوس الساكنة بسبب أصوات المفرقعات والقنابل، المرتفعة والتي لم تهدأ إلى أن حلت الشرطة.

وتعمد شبان ومراهقو هذه الأحياء، خرق حالة الطوارئ الصحية والقوانين التي تمنع هذه السلوكيات، واختاروا الاحتفال بهذه المناسبة بطريقة تتسبب كسنة في تسجيل حوادث خطيرة إصابات قد تصل إلى الوفاة.

ومرفوقين بعناصر الوقاية المدنية، قادت عناصر الأمن بمختلف المدن حملات مكثفة جابت الأحياء، وأوقفت عددا من الشبان والمراهقين المتورطين في هذه الممارسات لتقديمهم للعدالة.

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