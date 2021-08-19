طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تنخفض درجات الحرارة بكل من منطقة سوس، والأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية، مع طقس حار نسبيا بكل من سهول تادلة وأقصى كل من جنوب وجنوب شرق البلاد.

وسيلاحظ ظهور سحب ركامية وغير مستقرة شيئا ما بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، مع إمكانية نزول قطرات مطرية متفرقة، وبروز رعد محلي، فضلا عن صعود سحب مدارية فوق أقصى جنوب المملكة مصحوبة برعد وبقطرات مطرية متفرقة.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي وبجنوب البلاد مصحوبة بزوابع رملية محلية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و33 درجة بالجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية ومنطقة سوس، وما بين 15 و20 درجة بالأطلسن وما بين 20 و25 درجة بباقي ربوع المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 39 و45 درجة بجنوب وجنوب شرق البلاد، وداخل منطقة سوس ومحليا بالمناطق الداخلية الممتدة غرب الأطلس، وما بين 26 و33 درجة بالأطلس وبالقرب من السواحل، وما بين 33 و39 درجة بباقي أرجاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان ما بين رأس سبارتيل والمهدية، وهائج إلى قوي الهيجان ما بين بوجدور والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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