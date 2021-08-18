فرقة محاربة العصابات تطيح بأفراد عصابة إجرامية بطنجة

هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة ، مساء يوم امس الثلاثاء 17/08/2021 ، من توقيف ثلاث اشخاص من ذوي السوابق العدلية يبلغون من العمر مابين ( 26 و34 سنة )، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية .

و قدتم تنفيذ هذه العملية النوعية باحد الشواطىء ضواحي مدينة طنجة بعد مراقبة و متابعة للمعنيين ليتم توقيفهم ، و قد اسفرت إجراء التفتيش المنجزة عن حجز سيارة نفعية ودراجة نارية وهواتف نقالة و مبالغ مالية مهمة حصيلة عمليات الاتجار في المخدرات .

و قد اظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهم في قاعدة بينات الامن الوطني انهم يشكلون موضوع عدةمذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و كذا عن امن طنجة من اجل الاتجار في المخدرات و تكوين عصابة اجرامية .

ليتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف ملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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