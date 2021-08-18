أشرف غني

لأسباب إنسانية.. الإمارات تؤكد استضافتها الرئيس الأفغاني وعائلته

2021-08-18 / 2:58 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أكدت الخارجية الإماراتية اليوم الأربعاء أن الرئيس الأفغاني أشرف غني وعائلته في الإمارات التي رحبت بهم لأسباب إنسانية.

ونقلت وكالة الأنباء الأمارات عن الوزارة أن “دولة الإمارات استقبلت الرئيس أشرف غني وأسرته في البلاد وذلك لاعتبارات إنسانية”.

وفي وقت سابق اليوم أفاد تقرير نشره موقع “كابل نيوز” الأفغاني بأن غني استقر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي “بعد فراره من كابل عقب سيطرة طالبان على أفغانستان”.

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