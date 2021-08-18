البيضاء: إعادة إنتخاب التجمعي “صبري” رئيسا للغرفة الأطلسية الشمالية

ع اللطيف بركة - هبة بريس

أعيد انتخاب التجمعي ” كمال صبري” رئيسا لغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية يوم أمس الثلاثاء 17 غشت الجاري .

وجدد أعضاء الغرفة الأطلسية الشمالية ثقتهم في كمال صبري، في اجتماع لهم عقد بمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات بحضور عمر فيلال العامل المكلف بالشؤون العامة بعمالة الدار البيضاء، بشبه إجماع الحاضرين بحصوله على 35 صوتا، فيما اعتبر صوتا واحدا لاغيا مع تسجيل ثلاث غيابات لكون الغرفة تضم 39 عضوا يشكلون التمثيلية المهنية.

وضمت لائحة المكتب إلى جانب صبري كمال رئيسا، العربي المهيدي نائبا أولا ومراد العبوبي نائبا ثانيا . وتولى سعيد قمري مهمة الكتابة العامة ينوب عنه عبد الجليل مغفل . فيما أمسك عزيز توفيق أمانة الصندوق بمساعدة من محمد الإدريسي. كما إتخذ المكتب خمسة مستشارين هم على التوالي محمد جبيلو ونور الدين قيسوب وبوشعيب الصمصامي والراضي بلالة إلى جانب عبد الباسط عشيق.

وكان حزب التجمع الوطني للاحرار كان قد اكتسح نتائج الانتخابات المهنية لغرفة الصيد الأطلسية الشمالية بحصوله على 28 مقعدا من أصل 39. فيما تعد هذه هي الغرفة الثانية التي يحسم حزب الحمامة قيادتها، بعد غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، التي آلت رئاستها لفؤاد بنعلالي عن حزب الحمامة . هذا في وقت حافظت فيه الحركة الشعبية على قيادتها لغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية . لتبقى الأنظار موجهة إلى غرفة الصيد المتوسطية، التي عرفت تأجيل تشكيل مكتبها لعدم إكتمال النصاب.

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