البيضاء.. التحقيق مع شرطي وابنيه بتهمة ترويج المفرقعات وعدم الامتثال

هبة بريس - البيضاء

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الثلاثاء، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشرطي واثنين من أبنائه، والذين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بعدم الامتثال وعرض مفرقعات وشهب نارية مهربة للبيع وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة كانت قد ضبطت أحد المشتبه فيهم الموقوفين، وهو قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، في حالة تلبس بحيازة وبيع مفرقعات نارية مهربة، قبل أن يتدخل والده الذي يعمل في سلك الشرطة وشقيقه الأكبر وعدد من معارفه لعرقلة إجراءات الضبط والتورط في عدم الامتثال وإهانة موظفي الشرطة الذين باشروا هذا التدخل الأمني.

وأضاف البلاغ أنه تم إيداع الشرطي المشتبه فيه، وهو برتبة ضابط أمن ممتاز، وابنه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم إيداع المشتبه فيه القاصر تحت المراقبة، وذلك على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف كافة المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وبموازاة ذلك، وفقا للمصدر ذاته، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ضابط الأمن الممتاز المشتبه فيه، وذلك في انتظار انتهاء إجراءات البحث القضائي ليتسنى لها اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة.

ما رأيك؟ المجموع 3 آراء 0 3