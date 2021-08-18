إقليم طرفاية.. إحباط ثلاث محاولات للهجرة غير الشرعية

هبة بريس

مكنت السلطات المحلية والمصالح الأمنية بإقليم طرفاية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من إحباط ثلاث محاولات للهجرة غير الشرعية إلى جزر الكناري.

وحسب السلطات المحلية، فقد تم اعتراض قارب على متنه 38 مرشحا للهجرة غير الشرعية، جميعهم مواطنون مغاربة، من بينهم امرأتان، بشاطئ أمكريو بإقليم طرفاية.

وأكد المصدر ذاته أنه تم إحباط محاولتين للهجرة غير الشرعية، الأولى بشاطئ النعيلة بإقليم طرفاية، لـ 17 شخصا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، والأخرى بشاطئ طرفاية لـ 38 شخصا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 09 نساء و4 أطفال.

وأضاف أن المصالح الأمنية كثفت عملياتها، خلال الأيام الماضية، لمكافحة محاولات الهجرة غير الشرعية بجهة العيون – الساقية الحمراء، مما مكن من إيقاف عدد من المرشحين وإنقاذ قوارب في عرض مياه البحر.

وتندرج هذه العمليات في إطار المجهودات المبذولة من طرف المصالح الأمنية والسلطات المحلية ومندوبية الصيد البحري، لمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

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