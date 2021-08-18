الصورة من الأرشيف

إقليم طرفاية.. إحباط ثلاث محاولات للهجرة غير الشرعية

2021-08-18 / 9:20 صباحًا
0
هبة بريس

مكنت السلطات المحلية والمصالح الأمنية بإقليم طرفاية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من إحباط ثلاث محاولات للهجرة غير الشرعية إلى جزر الكناري.

وحسب السلطات المحلية، فقد تم اعتراض قارب على متنه 38 مرشحا للهجرة غير الشرعية، جميعهم مواطنون مغاربة، من بينهم امرأتان، بشاطئ أمكريو بإقليم طرفاية.

وأكد المصدر ذاته أنه تم إحباط محاولتين للهجرة غير الشرعية، الأولى بشاطئ النعيلة بإقليم طرفاية، لـ 17 شخصا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، والأخرى بشاطئ طرفاية لـ 38 شخصا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 09 نساء و4 أطفال.

وأضاف أن المصالح الأمنية كثفت عملياتها، خلال الأيام الماضية، لمكافحة محاولات الهجرة غير الشرعية بجهة العيون – الساقية الحمراء، مما مكن من إيقاف عدد من المرشحين وإنقاذ قوارب في عرض مياه البحر.

وتندرج هذه العمليات في إطار المجهودات المبذولة من طرف المصالح الأمنية والسلطات المحلية ومندوبية الصيد البحري، لمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of درك الجديدة يوقف 13 شخصا بملهى ليلي بمنتجع سيدي بوزيد

درك الجديدة يوقف 13 شخصا بملهى ليلي بمنتجع سيدي…

2021-08-18 / 11:53 صباحًا
Photo of “الصحة” تستعد لتلقيح التلاميذ من 12 الى 17 سنة وهذه التفاصيل

“الصحة” تستعد لتلقيح التلاميذ من 12 الى 17 سنة…

2021-08-18 / 11:44 صباحًا
Photo of مقاهٍ بسباتة بالبيضاء.. وكرٌ لسماسرة الانتخابات بمباركة من السلطات

مقاهٍ بسباتة بالبيضاء.. وكرٌ لسماسرة الانتخابات بمباركة من السلطات

2021-08-18 / 10:41 صباحًا
Photo of البيضاء.. التحقيق مع شرطي وابنيه بتهمة ترويج المفرقعات وعدم الامتثال

البيضاء.. التحقيق مع شرطي وابنيه بتهمة ترويج المفرقعات وعدم…

2021-08-18 / 9:40 صباحًا
Photo of طقس الأربعاء.. استمرار حرارة الجو بمعظم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. استمرار حرارة الجو بمعظم مناطق المملكة

2021-08-18 / 9:08 صباحًا
Photo of تخفيض أسعار 66 دواء منها أدوية مكلفة

تخفيض أسعار 66 دواء منها أدوية مكلفة

2021-08-17 / 11:17 مساءً
Photo of مصطفى النيسوري يفوز برئاسة غرفة الفلاحة لجهة فاس مكناس

مصطفى النيسوري يفوز برئاسة غرفة الفلاحة لجهة فاس مكناس

2021-08-17 / 10:57 مساءً
Photo of الأحرار يظفر برئاسة جميع الغرف المهنية بجهة بني ملال خنيفرة

الأحرار يظفر برئاسة جميع الغرف المهنية بجهة بني ملال…

2021-08-17 / 10:45 مساءً
Photo of قرعة كأس افريقيا تضع المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة مع غانا

قرعة كأس افريقيا تضع المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة…

2021-08-17 / 9:36 مساءً
Photo of ”نظام شنقريحة“ يساعد المغرب ب”أسطول كنادير“ لإخماد حرائقه

”نظام شنقريحة“ يساعد المغرب ب”أسطول كنادير“ لإخماد حرائقه

2021-08-17 / 9:25 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق