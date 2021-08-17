طالبان: لن نكون مصدر تهديد لأي دولة وسنمنح المرأة حقوقها الكاملة

2021-08-17 / 5:13 مساءً
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هبة بريس - وكالات

حددت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، ملامح “الإمارة الإسلامية” في أفغانستان، متعهدة بأنها لن تكون مصدر تهديد لأي دولة.

وقال المتحدث باسم الحركة في أول مؤتمر صحافي رسمي له في كابول، الثلاثاء، إن طالبان لن تسعى للانتقام من الجنود السابقين وأعضاء الحكومة المدعومة من الغرب.

وقال إن هناك عفوا عن جنود الحكومة الأفغانية السابقين وكذلك المتعاقدين والمترجمين الذين عملوا مع القوات الدولية.

وأوضح أن الوضع السائد في أفغانستان وضع عسكري لكن كل شيء سيصبح أكثر وضوحا بعد تشكيل الحكومة.

وفيما يتعلق بحقوق المرأة، قال المتحدث إن الحركة تتعهد بمنح المرأة حقوقها الكاملة التي منحتها لها الشريعة والقانون.

وأكد المتحدث أن حركته تريد علاقات طيبة مع الجميع “لإنعاش الاقتصاد وتحقيق الرخاء للخروج من هذه الأزمة”.

كما أشار المتحدث إلى أنه من الآن فصاعدا لن يعمل أحد في تهريب المخدرات أو السلاح، مؤكدا أن أفغانستان “ستكون دولة خالية من المخدرات”.

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