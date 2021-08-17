أعمال عنف و تخريب أمام المركز الصحي زواغة بفاس

2021-08-17 / 3:54 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

تفاجئت أطر الصحة العاملة بالمركز الصحي زواغة بفاس صباح اليوم الثلاثاء 17 غشت 2021، بأعمال عنف وتخريب من طرف جانحين بالضرب والرجم بالقنينات الزجاجية أمام بوابة المركز مما أثار حالة من الفوضى والعبث والخوف في صفوف الموظفين والمرضى و حال دون تمكن الموظفات والموظفين من الولوج إلى مقرات عملهم.

وحسب مصدر نقابي بفاس ل “هبة بريس” فإن حالة الفوضى هاته التي تسبب فيها هؤلاء الجانحين ضيعت على العديد من الأطفال تلقي لقاحاتهم و المرضى من تلقي دوائهم وعلاجاتهم وبالتالي تعريض حياة المهنيين و المرضى على حد سواء للخطر.

وحسب ذات المصدر النقابي فإن هذا الهجوم العنيف من طرف هؤلاء الجانحين أربك على المواطنين عملية الولوج إلى الخدمات الصحية وعلى الأطر الصحية الالتحاق بمقرات عملهم لتقديم واجبهم المهني اتجاه الساكنة، مطالبا الجهات المسؤولة والمعنية بالأمر التدخل لحماية المرفق العمومي وحماية الأطر الصحية لمزاولة مهامهم النبيلة.

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