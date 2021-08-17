الحرارة المفرطة تدفع آلاف البيضاووين للنزوح لشاطئ طماريس

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تحول شاطئ طماريس خلال الأيام الأخيرة للوجهة رقم واحد لجل سكان العاصمة الاقتصادية بسبب موجة الحرارة المرتفعة التي تشهدها المدينة إسوة بكل مناطق المملكة.

و تضاعف الإقبال الكثيف على فضاءات شاطئ طماريس التابع إداريا لجماعة دار بوعزة نظرا لما يتوفر عليه من مؤهلات و مقومات و مرافق و بنى تحتية تسمح للمصطافين بقضاء فترة من الراحة و الاستجمام بعيدا عن ضغوطات الحياة بأكبر مدن المغرب.

و تشهد الطريق المؤدية من البيضاء للشاطئ السالف الذكر يوميا اختناقا مروريا غير مسبوق و هو ما دفع السلطات الأمنية و الدركية لاستنفار مختلف عناصرها لتأمين سلاسة التنقل على طول المحور الطرقي الفاصل بين المدينتين.

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