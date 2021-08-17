الرئيس الألماني: مشاهد الفوضى في مطار كابول “عار على الغرب”

2021-08-17 / 12:06 مساءً
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هبة بريس - وكالات

اعتبر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الثلاثاء، أن مشاهد الأفغان اليائسين في مطار كابول منذ أن استولت طالبان على السلطة في أفغانستان “عار على الغرب”.

وقال إن “مشاهد اليأس في مطار كابول عار على الطبقة السياسية في الغرب”، مشددا على “المأساة الإنسانية” التي عاشها الأفغان أثناء محاولتهم بيأس مغادرة البلاد “ونحن مشاركون في المسؤولية عنها”.

وأكد الرئيس الألماني أيضا أنها “عملية بتر سياسية تهزنا وستغير العالم” فيما توقع الأمريكيون إنجاز انسحابهم العسكري بشكل نهائي من أفغانستان في نهاية الشهر.

وتابع أن ألمانيا التي تحاول على غرار الدول الغربية الأخرى القيام بعملية إجلاء وسط الفوضى، “يحب أن تقوم بكل شيء بوسعها لوضع رعاياها في أمان وكذلك كل الأفغان الذين ساندوها طوال سنوات”.

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