بعد مساندتها له في مرضه.. محمد ريفي لزوجته :”أنا راضي عليك دنيا و آخرة “

نجلاء مزيان: هبة بريس

حرص الفنان المغربي محمد ريفي على توجيه رسالة لزوجته سكينة، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، يعرب من خلالها عن شكره و امتنانه لها عقب وقوفها إلى جانبه في أزمته الصحية.

و كتب الفنان المغربي عبر نفس المنصة :”رسالة إلى زوجتي، كنت ولازلتي السند والقلب الطيب شكرا من القلب على وقوفك معي في المرض، في فترة العلاج، شكرا مليون مرة على كل يوم سهرتي فيه في رحلة العلاج”.

و أضاف :” كنت تقومي بدور الرجل والمرأة فعلا ونعم التربية والمرأة الطيبة لهلا يخطيك عليا والله يعطيني الصحة باش نرجع ليك ولو جزء بسيط، سكينة الكبيدة أنا راضي عليك دنيا وأخرة”.

و اختتم محمد ريفي رسالته قائلا :”حبك شكرا لكل الناااس والأحباب والأصدقاء على الدعوات ديالكم من القلب وصلو الحمدلله، الله ينجيكم ويحفظكم من المرض”.

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