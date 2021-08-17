درجات الحرارة المسجلة خلال الأيام الأخيرة تجاوزت المعدل الشهري

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ابتداء من يوم الخميس 12 غشت إلى غاية اليوم الثلاثاء تجاوز المعدل الشهري ب5 إلى غاية 12 درجة، خاصة يومي الجمعة 13 والسبت 14 غشت اللذان يعتبران اليومين الأكثر حرا حيث سجلت فيهما درجات حرارة قياسية تجاوزت الحرارة القصوى الشهرية.

وذكرت المديرية، في بلاغ لها، أن الحالة الجوية العامة تميزت، خلال هذه الفترة، بموجة حرارية همت معظم أرجاء البلاد، مشيرة إلى أن هذا الجو الشديد الحرارة والمعروف بظاهرة الشرقي يعزى الى صعود كتل هوائية حارة وجافة قادمة من الصحراء الكبرى نحو بلادنا مما تسبب في ارتفاع شديد في درجات الحرارة.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم تجاوز درجات الحرارة السنوية المطلقة بفاس حيث سجلت 46.7 درجة مئوية كحرارة سنوية مطلقة بفاس يوم الجمعة 13 غشت 2021 مقابل 46.4 درجة مئوية تم تسجيلها مؤخرًا في 10 يوليوز 20214

كما تم تجاوز الحرارة القصوى الشهرية لشهر غشت حيث سجلت بتارودانت 49.3 درجة مئوية يوم الأحد 15 غشت 2021 مقابل 48.9 درجة بتاريخ 2 غشت، وأكادير المسيرة ب 49.1 درجة مئوية يوم الاإثنين 16 غشت 2021 مقابل 48.3 درجة بتاريخ 26 غشت 2010، وكذا مراكش بعد تسجيل 48.6 درجة مئوية يوم الجمعة 13 غشت 2021 مقابل 48.6 درجة بتاريخ 2 غشت 2012، ووجدة ب46.7 درجة مئوية يوم الجمعة 13 غشت 2021 مقابل 46.2 درجة بتاريخ 6 غشت 2019.

وأبرزت المديرية أنه تم أيضا تجاوز درجات الحرارة القصوى بكل من كلميم ب47.6 درجة مئوية يوم الأحد 15 غشت 2021 مقابل 47.0 درجة بتاريخ 5 غشت 2016، ومكناس ب46.5 درجة مئوية يوم السبت 14 غشت 2021 مقابل 45.3 درجة بتاريخ 9 غشت 1925، وتازة ب46.1 درجة مئوية يوم الجمعة 13 غشت 2021 ثم 46.2 درجة يوم السبت 14 غشت 2021 مقابل 45.7 درجة بتاريخ 4 غشت 2017، وخريبكة ب45.3 درجة مئوية يوم الجمعة 13 غشت 2021 ثم 45.5 درجة يوم السبت 14 غشت 2021 مقابل 44.1 درجة بتاريخ 8 غشت 2011، وتطوان ب42.2 درجة مئوية يوم الاثنين 16 غشت 2021 مقابل 42.0 درجة بتاريخ 9 غشت 1976/1976.

وخلص البلاغ إلى أنه من المرتقب أن يستمر الطقس الحار بالوسط والجنوب والجنوب الشرقي المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء، في حين ستعرف درجات الحرارة انخفاضا بشمال وشرق البلاد، مسجلا أنه ابتداء من يوم الخميس ستعرف درجات الحرارة انخفاضا كذلك بوسط وجنوب البلاد.

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